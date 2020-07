VÍDEO: Arteta rasga elogios e espera manter Aubameyang

Nesta quarta-feira, na goleada por 4 a 0 contra o Norwich, Aubameyang fez história ao bater recorde no Arsenal como o jogador a chegar a 50 gols em menos jogos, superando lendas como Thierry Henry.

O técnico Mikel Arteta acredita que seu atacante não sairá. "Está disposto a ficar conosco. Ele entende o que estamos tentando fazer. Espero que também possa seguir melhorando em alguns aspectos do jogo. Trabalhamos com ele todos os dias para que seja assim", disse o treinador.

Confira no vídeo a entrevista do técnico do time de Londres após a goleada desta semana.