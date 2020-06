Arthur, a caminho da Juventus

A novela entre Arthur, o Barcelona e a Juventus está prestes a chegar ao final, com Miralem Pjanic como testemunha. O brasileiro estaria bem perto de dar o 'ok' aos italianos.

A Juventus intensificou seus contatos com o jogador nas últimas horas e, segundo explicou a 'ESPN', estão convencidos de que o brasileiro acabará no Juventus Stadium e Pjanic no Camp Nou.

Segundo fontes consultadas pelo veículo citado, tudo "avançou nas últimas horas", tanto que em Turim dão por certo um príncipio de acordo entre o jogador e o clube para as próximas cinco temporadas.

'Sky Sport' assegurou que o conjunto 'bianconero' ofereceu cinco milhões de euros por temporada para convencer Arthur, mais os bônus.

Assim, a troca entre o brasileiro e Pjanic vai ganhando forma e pode acontecer nas próximas horas. A Juve pagaria ainda dez milhões de euros de diferença ao Barça.