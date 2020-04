Arthur Cabral fala sobre sua situação na Suíça

Em entrevista a 'Gazeta Esportiva' o atacante brasileiro falou sobre a sue experiência na Suíça em meio a pandemia do coronavírus e quais são as medidas adotadas pelo clube para amenizar a crise financeira.

Sobre um possível redução salarial, uma opção adotada por muitos clubes pelo mundo, Arthur disse que até o momento isso não está na mesa.

“Não chegaram a tocar nesse assunto com a gente até agora. Se forem apresentadas as causas corretas e for uma necessidade, não teria problema nenhum para mim abrir mão de uma porcentagem do meu salário, se for para ajudar outras pessoas que estão necessitando mais do que nós”, explicou.

“Minha rotina não tem sido muito ocupada. Fico aqui com minha família, meu pai, minha mãe e minha irmã caçula. A gente passa o dia todo assistindo filmes, televisão… E faço alguns treinos, às vezes de manhã, às vezes de tarde. Às vezes faço com meu pai, em um espaço que tem aqui perto, e faço aqui em casa também, com alguns equipamentos que o próprio clube disponibilizou”, revelou.

Arthur Cabral está emprestado ao Basel até o meio da temporada. Pelo clube suíço o atacante tem nove gols e seis assistências em 24 jogos.