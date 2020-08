Arthur cede e volta a Barcelona

Arthur pisou no freio para tentar iniciar um acordo final com o clube do Barça que lhe permitirá obter os maiores benefícios possíveis na rescisão do contrato, que ainda está em vigor.

O brasileiro não fará parte da Juventus até o final da temporada. Ele ainda pertence ao Barcelona, ​​apesar de estar afastado por conta do processo disciplinar que o clube abriu devido à sua rebelião, quando ele não quis voltar do Brasil após o final da LaLiga.

Arthur não participou do treinamento, e essa foi a gota d'água. Além disso, sua atitude nas semanas anteriores não o ajudou a ter minutos com Setién, que jogou a cruz sobre ele.

O portal 'Marca' relata que o brasileiro não pretende mais treinar ou jogar com a camisa do Barcelona. A sua deslocação se deve a uma mera formalidade para pôr fim ao seu contrato no 'Can Barça'.

Aparentemente, Arthur acredita que foi maltratado pelo Barça nas negociações com a Juventus, seu próximo destino. A relação entre a entidade e o jogador de futebol está pior do que nunca e, portanto, eles vão se despedir de uma maneira nada agradável.