Arthur, desfalque no treinamento... e contra a Real Sociedad

O Barcelona jogará com tudo contra a Real Sociedad no Camp Nou e, para essa partida, não poderá contar com Arthur Melo. O brasileiro, que passou de mais para menos no 'Clásico', não jogará contra o 'txuri-urdin', perdendo também a sessão de treinamento desta sexta-feira.

O brasileiro sente desconforto no tornozelo e nem sequer se exercitou na cidade esportiva catalã. Sua ausência foi sufocada pela presença de Riqui Puig, que entrou na convocação de Quique Setién.

A lesão não faz nada além de voltar a questionar o físico do jogador novamente. Não sofreu lesões graves no 'Can Barça', mas também não teve regularidade e parou inúmeras vezes devido a incômodos físicos.

Arthur já está trabalhando com o Dr. Cugat com fator de crescimento para se recuperar o mais rápido possível da lesão, disse o Barcelona após a sessão de sexta-feira.

Assim, com Sergi Roberto ainda lesionado, Quique Setién teve que recorrer à equipe B mais uma vez para concluir a lista de convocados. Dembélé e Luis Suárez ainda estão fora e o Barcelona terá apenas 15 da primeira equipe em um confronto importante.

A sessão do Barça na sexta-feira teve uma conversa e uma discussão com Setién e seu vestiário. Segundo o 'AS', o objetivo era se acalmar depois de tudo o que aconteceu nos últimos dias.

A convocação do Barcelona consiste em Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, Braithwaite, De Jong, Vidal, Umtiti, Junior Firpo, Riqui Puig, Collado e Ansu Fati.