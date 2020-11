Arthur destacou o papel de Pirlo na sua evolução

O meia Arthur, que marcou o seu primeiro gol com a camisa da Seleção Brasileira na partida contra o Uruguai, falou sobre o seu momento e o papel de Pirlo na sua evolução.

“É um grande treinador, tem muita experiência com futebol, sabe muito bem as sensações que o jogador tem dentro de campo, está fazendo um grande trabalho e tenho muito a que aprender com ele”, destacou o brasileiro em declarações a 'EFE'.

Além de marcar o primeito gol do Brasil no jogo, Arhur foi eleito pela imprensa como o melhor jogador da partida. "Já vinha buscando o gol havia muito tempo, quando você realiza essa vontade de fazer um gol é uma sensação incrível, o primeiro é mais gostoso ainda”, disse.

“Sempre que eu venho para mim é uma sensação especial, o professor Tite trata todo mundo com carinho, tem relação muito próxima com os jogadores. Acho que foi fundamental para mim a confiança de toda a comissão técnica, fico muito feliz em retribuir esse carinho dentro de campo”, completou.

“Sabia que não vinha passando por um bom momento, sem jogar no clube. Claro que é uma decepção, porque sempre quero estar na seleção, mas a concorrência é muito grande. Busquei trabalhar para voltar a vestir essa camisa”, concluiu.