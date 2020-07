Arthur diz adeus a LaLiga com dores no tornozelo

Quique Setién foi claro. Arthur foi quem decidiu não entrar na lista de relacionados para a última partida do campeonato. O técnico do Barça assegurou que o jogador alegou problemas no tornozelo.

O Barcelona sabia que desde que foi confirmada a troca por Pjanic, Arthur não teria mais espaço. E o brasileiro também não se esforçou muito para isso, revelou o 'AS'.

Assim, a etapa de Arthur no Barça chegou ao fim. Na Liga disputou um total de 48 jogos em duas temporadas, marcando três gols e dando quatro assistências.

Sua imagem bocejando na arquibancada do Camp Nou, na partida que o Barça perdeu para o Osasuna, terminou de deteriorar a sua relação com a diretoria, que espera a chegada do bósnio da Juve.

"De Arthur só posso dizer que o jogador veio ao treinamento e me disse que sentia dores no tornozelo". Poucas palavras, mas contundentes de Setién para tratar do brasileiro.