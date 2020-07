"Arthur é incapaz de ganhar uma partida, é um exagero compará-lo a Xavi"

A decisão de Arthur Melo de não voltar a Barcelona quando foi convocado e se declarar à revelia não agradou nada o entorno 'culé'.

Após as palavras críticas de Ramón Besa, outro analista do Barça hoje, Santi Giménez, deu seu ponto de vista no 'RAC1'.

"Pareceu um exagero compará-lo a Xavi, embora eu compreenda a euforia do momento", disse o jornalista.

"Vi bons jogos, mas ele me parecia um jogador de 22 anos incapaz de vencer um jogo sozinho. Ele é um jogador que dá passes de três metros, com um jogo simples, incapaz de dar um passe em profundidade", analisou Giménez .

O analista fez comparações para exemplificar sua decepção: "Ele me pareceu um jogador com pouco espírito. É como quando Keirrison veio e eles disseram que cobrava faltas como Rivaldo...".