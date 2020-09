VÍDEO: Arthur elogia Pirlo ao ser apresentado na Juve

Arhur deixou o Barcelona em uma operação que levou Pjanic a Cidade Condal e o brasileiro a Turim. O volante já está integrado ao elenco comandado por Andrea Pirlo, que realiza os treinos de pré-temporada para 2020/21.

Depois de jogar ao lado de Leo Messi no Barcelona e de Neymar na Seleção Brasileira, será a vez do meia atuar com Cristiano Ronaldo. Na entrevista concedida já em seu novo clube, ele fez questão de elogiar Andrea Pirlo.

O atleta revelado pelo Grêmio tinha o italiano como seu ídolo de posição e agora terá a experiência de ser treinado por ele. Veja no vídeo as primeiras imagens do meio-campista no clube italiano.