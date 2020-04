Arthur insiste: "A única intenção é seguir no Barcelona"

Arthur passou a ser apontando frequentemente como uma 'moeda de troca' do Barcelona. Times como a Inter e a Juventus estão de olho no jogador.

O brasileiro poderia ser envolvido em alguma operação do Barcelona na próxima janela de transferências. Em meio a tantos rumores, Arthur resolveu se manisfestar e emitir um comunicado à imprensa.

Confira a nota de Arthur:

"Sempre há especulações, mas sinceramente minha ideia é muito clara: a única opção que me interessa é seguir no Barcelona. Estou muito seguro e tranquilo. Estou bem aqui e agradeço ao clube e à comissão técnica pela confiança. Este é outro motivo para deixar claro o meu desejo de continuar.

O suposto interesse de grandes clubes sempre é um elogio para qualquer jogador, e um sinal positivo, mas minha mente está focada só em jogar aqui muitos anos.

O Barça é onde eu sempre quis estar e quero vestir azulgrená por muito tempo, acima de qualquer outra questão. Cada dia me sinto mais cômodo e bem aqui, no time, no clube e na cidade. Também gosto das pessoas e da cultura daqui e sinto muito o apoio da torcida.

Estou concentrado 100% em trabalhar e que voltamos a jogar quando seja possível porque tenho muita vontade de seguir crescendo aqui e lutar por mais títulos”.