"Arthur joga com timidez"

Arthur deixou o Grêmio para começar a sua carreira internacional no Barcelona aos 22 anos. Chegou destinado a assumir um papel importante dentro da equipe e pouco mais de um ano depois está entre os rumores de saída.

Sondado pela Juventus, Arthur reafirmou o seu compromisso com os 'culés' várias vezes, mas para Ángel Cappa, só isso não é suficiente, a resposta tem que ser dada em campo.

"Arthur é um grande jogador e tem muita qualidade, ele é feito para o Barcelona, ​​mas ainda não o vimos jogando no seu melhor nível. Ele joga com muita timidez e os grandes jogadores não podem ter isso", disse em declarações ao programa "Què t'hi Jugues", da Cardena SER.

Arthur tem 23 partidas nessa temporada, 15 delas como titular, quatro gols e quatro assistências. Uma série de rumores cercam o brasileiro para a próxima janela de mercado.

En quanto a Messsi, Cappa é só eleogios: "Messi continuar no Barça é uma boa notícia para ambas as partes. No Barcelona, ​​alguns jogadores importantes ainda não terminaram suas carreiras no clube, para Messi continuar é bom. Ele terá que se aposentar um dia, mas isso ainda está muito longe. Seu papel mudará na equipe. Ele se reinventou em sua época, é um jogador muito completo e inteligente, incorpora muitos conceitos do jogo sem perder um gol."

Para concluir, Ángel Cappa vê muito potencial em Lautaro. "Ele é um grande jogador para o futuro, embora também tenha um presente brilhante, ele tem enormes condições para continuar crescendo", concluiu.