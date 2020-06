Arthur “não é jogador para o Barcelona”, diz agente que assinou com Messi

Arthur chegou ao Barcelona em 2018, depois de ter colocado seu nome na história do Grêmio, e rapidamente mostrou entendimento com o time. Recebeu até mesmo grandes elogios de Lionel Messi. Mas a situação mudou tanto na última temporada, que uma das principais figuras dos bastidores do clube afirmou que o brasileiro é um “jogador normalzinho” que não tem o nível necessário para triunfar dentro do Camp Nou.

“Arthur é um jogador normalzinho”, disse Josep Maria Minguella em entrevista à Radio Marca antes de completar: “Eu avisei, desde o início, que ele não era jogador para o Barça. E se ele está na lista de transferíveis, o que você acha que disseram os treinadores do Barça?”, ironizou o catalão, fazendo referência à tentativa do clube em envolver o ex-gremista em uma troca com a Juventus, que levaria o bósnio Miralem Pjanic para o Camp Nou – algo que não aconteceu pela insistência de Arthur em seguir no Barcelona.

Minguella contratou Romário e até Messi

As palavras podem soar apenas como desabafo de torcedor, uma vez que Minguella jamais escondeu torcer fervorosamente pelo Barcelona antes de se tornar, décadas atrás, empresário de jogadores. Mas a avaliação ganha um peso maior se levarmos em conta a sua história no Camp Nou.

Josep fez de tudo no Barcelona: foi tradutor, trabalhou em campo ao lado do mítico técnico Rinus Michels e ajudou, anos depois, Johan Cruyff a montar uma das melhores equipes na história barcelonista.

Como empresário, levou craques como Maradona, Romário e Stoichkov para o Camp Nou, mas o seu grande feito foi ter insistido para que o Barcelona contratasse um jovem argentino chamado Lionel Messi. Em 2003, Minguella tentou, sem sucesso, se eleger presidente do clube que ama. Ao menos, pôde comemorar o acerto ao ter convencido a equipe catalã a assinar com aquele que se tornaria o maior craque da instituição.