Confira como foi o primeiro gol marcado por Arthur com a camisa da Juventus. O meio-campista brasileiro arriscou de fora da área e contou com um desvio no marcador para enganar o goleiro do Bologna. A partida, válida pela 19ª rodada do Campeonato Italiano de 2020/21, acabou com vitória da Velha Senhora por 2 a 0.