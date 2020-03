Arthur pode virar moeda de troca para Barcelona conseguir Lautaro

O Barcelona não deve poupar esforços para contratar Lautaro Martínez, da Inter de Milão, na próxima janela de transferências. O clube catalão já havia feito uma proposta pelo jogador, recusada pelos italianos, mas deve voltar com força total no verão europeu para trazer o argentino, que é uma das prioridades do clube catalão para formar dupla de ataque com seu compatriota Lionel Messi.

E de acordo com o 'Corriere dello Sport,' o Barça já começa a estudar possíveis alternativas para viabilizar o negócio, que não será barato. Segundo as informações, os Blaugrana pretendem elaborar uma lista com cinco nomes para que a Inter escolha dois. O par ainda seria acompanhado pela quantia de 70 milhões de euros (cerca de R$ 386 milhões na cotação atual).

Nelson Semedo, Arturo Vidal, Arthur, Aleña e Todibo (emprestado ao Schalke 04) são os jogadores que devem estar nessa lista. O pacote dos atletas mais a quantia em dinheiro deve totalizar um montante de aproximadamente 150 milhões de euros, valor bem acima dos 111 milhões previstos no contrato do argentino como multa rescisória.

Nomes como Coutinho e Dembélé foram cogitados para entrar no negócio, mas isso não deve acontecer. Eles são atletas considerados bem mais caros que os demais, o que praticamente tornaria o negócio uma simples troca, algo que não agrada a Inter. O clube deseja receber uma boa quantia na negociação, visto que já até pensa em um substituto para o argentino.

Lautaro também vê com bons olhos a transferência. Além de ser o Barcelona, o jogador também tem vontade de atuar ao lado de seu ídolo Lionel Messi. Porém, caso acabe ficando em Milão, o clube italiano tem como prioridade renovar o contrato do atacante, que terá um bom tempo para pensar na situação durante a paralisação das competições.