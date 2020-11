Arthur recebeu críticas... até mesmo de Pirlo!

Arthur foi titular no Juventus-Ferencváros. Ele jogou 83 dos 90 minutos até que Pirlo decidiu colocar Ramsey em campo.

O brasileiro não jogou tão bem. Na verdade, até o treinador 'bianconero' reconheceu isso na coletiva de imprensa pós-jogo.

“Ele foi um pouco teimoso em prender tanto a bola, procurando passes mais diretos quando deveria ter tentado lançar pela defesa rival. Ele tem focado em buscar a solução pelo meio quando era preciso jogar mais aberto... ", disse.

Porém, ele acha que é uma questão de tempo até Arthur melhorar. “Ele está aprendendo e crescendo, também no nível físico”, falou um Pirlo que confia em seu jogador.

Pouco antes do confronto da Champions League, o técnico depositou sua confiança no brasileiro. Ele acredita que Arthur traz segurança para o time, embora terça-feira não tenha sido sua melhor noite.

Fabio Capello no 'Sky Sport' foi muito mais crítico do que Pirlo. "Ele é um jogador que joga de uma forma específica e não tem visão do jogo", disse durante a transmissão da partida.