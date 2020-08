Arthur rompe com o Barça e chegará a Turim em 23 de agosto

A eliminação do Barcelona da Liga dos Campeões encerrou a etapa de Arthur Melo. O portal 'La Vanguardia' informou que seus advogados se encontraram novamente com os serviços jurídicos do clube.

O encontro serviu para determinar que o jogador brasileiro terá uma sanção econômica, com processo disciplinar aberto por não retornar a Barcelona e permanecer no Brasil.

Arthur, noticiou a mídia citada, chegou a um acordo com o Barcelona para fechar sua etapa no time do Barça. 'La Vanguardia' garante que o brasileiro não é mais um jogador 'culé'.

A intenção de Arthur agora é viajar para Turim para chegar ao seu novo destino, a Juventus. Será no dia 23 de agosto quando viajará para a capital do Piemonte e, um dia depois, ingressará na equipe de Andrea Pirlo.

Depois de se declarar à revelia, Arthur chegou a Barcelona em 7 de agosto para tentar chegar a um acordo e rescindir o contrato. Na segunda-feira, dia 10, ele se reuniu com Eric Abidal, mas a falta dos resultados dos testes de PCR atrasou.

Arthur não viajou a Lisboa para se juntar ao resto dos seus companheiros. Ele não conseguia ver ao vivo como todo o castelo de cartas desabou diante do rolo compressor do Bayern de Munique.