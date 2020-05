Arthur se aproxima da Juventus

O futuro de Arthur Melo será um dos tópicos a serem discutidos no 'can Barça' nos próximos meses. Sua saída daria origem a novas contratações como Miralem Pjanic, mas o jogador se opôs a sair até agora.

No entanto, o 'Tuttosport' coloca o brasileiro em sua capa neste domingo e garante que ele está "próximo" da Juventus. Após a falta de entusiasmo de Quique Setién com Arthur na entrevista à 'BeIN Sports', o clube poderia ter recebido o aval do técnico para deixar o jogador sair.

Mas a revista 'AS' dá a entender que, no entorno do jogador, é confirmado que Setién adora Arthur e que o Barcelona sabe que seu salário não é exorbitante e seria fácil manter o jogador no time.

Arthur, que insistiu em não querer sair, sabe que ainda será perseguido pela sombra de uma saída do Barça nos próximos meses. Muitas dúvidas quando ainda falta o retorno do futebol e o final de uma temporada em que o Barça ainda tem muito para decidir em campo.