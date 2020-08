Arthur se envolve em acidente e bafômetro dá positivo

Arthur Melo, oficialmente ainda do Barcelona, ​​mas prestes a ser oficializado pela Juventus, foi denunciado na madrugada desta segunda-feira pela polícia local de Palafrugell, em Girona, após resultado positivo no bafômetro, segundo informações de 'Diari de Girona'.

O brasileiro teve que passar pelo teste depois de se envolver em um acidente leve de trânsito quando conduzia sua Ferrari. Nem o jogador nem seus companheiros ficaram feridos e os danos ao carro foram mínimos.

Ainda de acordo com a informação do jornal espanhol, o caso ocorreu por volta das 4h em uma das entradas da cidade. O veículo de Arthur bateu na calçada e em seguida colidiu em um poste.

Policiais se deslocaram até o ponto do acidente e submeteram o brasileiro ao teste do bafômetro após notarem sintomas de embriaguez. O resultado da quantidade de álcool no sangue foi de 0,3 mg/l, sendo que o máximo permitido é de 0,25.

O jogador, que aguardava os últimos ajustes em Barcelona antes de ir a Turim, deverá responder pelo delito e pode ter de pagar multa de cerca de 1.500 euros (cerca de R$ 10 mil), segundo determina a lei.

Prestes a chegar ao futebol italiano, Arthur tem mais um episódio negativo na Espanha, onde dá adeus ao Barcelona após duas temporadas com 72 partidas disputadas, quatro gols marcados e 49 titularidades.