Arthur, sem jogar desde o anúncio de sua saída

A transferência de Arthur Melo para a Juventus, avaliada em 72 milhões de euros mais 10 em variáveis, foi oficializada em 29 de junho. Desde então, o meio-campista brasileiro não disputa um minuto sequer com o Barça e contra o Valladolid não está na lista de convocados devido a amigdalite.

Embora estivesse na equipe contra o Atlético de Madrid e contra o Villarreal e o Espanyol, Arthur assistiu os três jogos inteiros no banco. Contra o Valladolid, ele verá na televisão.

A última aparição do ex-jogador do Grêmio nos campos foi no dia 27 de junho em Balaídos contra o Celta de Vigo. Quique Setién o fez entrar aos 86 minutos, substituindo Riqui Puig, quando o resultado era 2-2, o mesmo com o qual o jogo terminaria. As câmeras de televisão capturaram como o homem de Goiânia não queria entrar no jogo com tão pouco tempo faltando para o fim.

Após a partida, Arthur voou diretamente de Vigo para Turim para se submeter ao exame médico.

Seu último jogo como titular foi o anterior, em 23 de junho contra o Athletic Bilbao, no Camp Nou. Arthur foi substituído aos 56 minutos por Riqui Puig, quando o placar ainda estava em zero. Finalmente, o Barça acabou com os três pontos graças a um gol de Rakitic.

Foi a 14ª títularidade da liga nesta temporada (ele participou de 21 jogos) e em apenas quatro deles ele completou a partida inteira. Na Liga dos Campeões, nesta temporada fez parte dos XI iniciais em 3 ocasiões (e uma entrou como substituto) e foi substituído uma vez.

Se Quique Setién não lhe der uma nova oportunidade nos três jogos que faltam para terminar o campeonato (contra Valladolid, Osasuna e Alavés) ou na Champions League, Arthur terminará sua etapa no Barça com 72 jogos disputados, quatro gols e seis assistências.

Por outro lado, Miralem Pjanic, meio-campista da Juventus que entrou na troca com Arthur e jogará pelo Barça na próxima temporada, disputou todos os três jogos da Serie A com a equipe de Turim desde a assinatura, no mesmo dia que a do brasileiro.