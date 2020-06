Arthur vai a Turim após jogo contra o Celta

Arthur está a poucas horas de ser atleta da Juventus, com quem deverá oficializar o novo contrato ainda neste fim de semana. Segundo 'Marca', o brasileiro se despede do Barcelona neste sábado contra o Celta, jogo em que ele é reserva.

O jornal afirma que o volante vai embarcar rumo à Itália após a partida da 32ª rodada do Campeonato Espanhol. Quique Setién já havia falado sobre o assunto em entrevista coletiva e precisou responder a muitas perguntas sobre o futuro do jogador.

Neste domingo, o jogador deverá passar pela revisão médica e assinar o vínculo com a Juventus. Conforme 'Sport', os italianos pagarão 70 milhões de euros e triplicarão o salário que o ex do Grêmio recebe na Espanha.

Mas essa operação não ocorrerá sozinha, já que um outro movimento no sentido contrário levará Pjanic ao Camp Nou por cerca de 60 milhões, também segundo reportagem de 'Sport'.