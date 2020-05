Artilheiro da Coreia deseja força ao Brasil

A bola voltou a rola na Coreia do Sul, e o brasileiro Junior Negão começou a K-League com o pé direito. O amazonense marcou duas vezes na vitória da sua equipe.

Negão marcou e exibiu uma mensagem de apoio ao povo brasileiro que está sofrendo com o avanço do coronavírus: "Força Brasil", dizia a mensagem.

"Feliz demais pelos gols e assistência na estréia do campeonato Coreano mas hoje fiquei mais feliz ainda em ter a oportunidade de mandar uma mensagem de apoio para todo povo brasileiro que ta sofrendo tanto. Não tenho dúvida que vamos vencer esse mal e nos tornar um povo ainda mais forte e unido! Minha homenagem também a todos os profissionais da saúde do mundo todo que estão salvando vidas diariamente. Deus abençoe a todos!", escreveu Junior Negão no seu Instagram.

Em declarações ao 'GloboEsporte', o atacante do Ulsan Hyundai se revelou preocupado com a evolução da pandemia no Brasil.

"Está sendo bem difícil. Preciso me policiar para não misturar as coisas. Tenho que ser profissional e fazer o meu trabalho aqui. A situação no Brasil, especialmente em Manaus, traz uma certa aflição para a gente. Isso mexe com a cabeça, mas a gente tenta separar até para manter a sanidade mental. Ver esse cenário e que as pessoas ainda ficam desdenhando do problema preocupa mais ainda."