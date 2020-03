Artilheiro da Serie A se revolta com comentário preconceituoso

A Itália vem sofrendo com a pandemia do coronavírus. Hoje, o país da Velha Bota é o mais afetado com mais de 1.400 mortos.

Em meio a essa grave crise, o médico inglês Christian Jessen, teve a infelicidade de proferir comentários preconceituosos a toda uma nação.

"Pode soar um pouco racista, e me desculpe por isso, mas você não acha que é uma grande desculpa? Os italianos usam qualquer desculpa para fechar tudo e parar de trabalhar um pouco para fazer uma longa siesta", disse.

Immobile, atacante da Lazio, saiu em defesa de toda a população e rebateu as críticas de Jessen.

"Diga isso aos familiares das pessoas que morreram ou de quem está lutando contra a doença, seu idiota. Digo do fundo do coração: vai c***r!", disse no Instagram.