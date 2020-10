Arturo Vidal converte os Black Eyed Peas em 'nerazzurri'

Arturo Vidal deixou de contribuir apenas com o futebol no campo, mas também conquistou novos torcedores para a Inter de Milão. Os mais recentes adeptos são de alto nível: o Black Eyed Peas. Seus membros postaram um vídeo em seu perfil oficial do Twitter para agradecer sua participação em um vídeo do clube.

"Olá, nós somos o Black Eyed Peas! Queremos agradecer à Inter pelas camisas e a Vidal por nos mostrar em seu vídeo. Esperamos vê-los jogar em breve em Milão. Vamos!" como presente.

Isso não deixa de ser interessante,e muitos torcedores do time gostaram, e mais ainda quem gosta desse grupo. Nas redes sociais, logo tornaram o vídeo viral, empolgados com a ligação entre o futebol e a música de seu clube favorito.