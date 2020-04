Arturo Vidal e Allegri podem se reencontrar no Newcastle

Arturo Vidal e Massimilliano Allegri, segundo 'Calciomercato', poderão voltar a trabalhar juntos. A publicação afirma que o técnico tende a assumir o lugar de Steve Bruce e espera ver o chileno em seu meio de campo.

De acordo com o portal italiano, os novos proprietários devem levar a uma grande mudança no time, tanto no comando quanto no elenco.

Segundo a mesma fonte, a chegada de Allegri motivaria Arturo Vidal a tentar a sorte na Premier League.

Embora o Manchester United e a Inter de Milão o desejem, como indicam as imprensas locais, a chegada do seu ex-técnico atrairia o chileno, que é tido como uma provável peça a deixar o Barcelona.