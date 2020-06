"Arturo Vidal tem um perfil que é necessário a qualquer equipe"

Setién falou antes do duelo contra o Leganés e, além de esclarecer que ainda não decidiu se Suárez vai ser titular, ele fez elogios a Arturo Vidal.

O técnico do Barça avaliou positivamente a partida do chileno contra o Mallorca. Vale lembrar que Arturo Vidal foi uma das figuras importantes do encontro, marcando no primeiro minuto de jogo e colocando a partida no bolso do Barça.

"Ele tem um perfil necessário em qualquer equipe", disse Setién sobre ele e insistiu que estava muito satisfeito com seu desempenho.

"Arturo é um grande jogador. Muito interessante. Ele transmite muita energia, além de sua qualidade e condicionamento. Ele nos ajuda o tempo todo", explicou, embora não tenha confirmado sua titularidade no jogo contra o Leganés.

Porém, Setién revelou que continuará com sua política de rotação devido ao cronograma apertado.