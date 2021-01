Arturo Vidal x Ibrahimovic, o duelo de egos na Itália

O mundo 'gamer', cada vez mais presente a cada dia, tem torcedores fervorosos que acompanham o jogo de sobrevivência 'Rust'. Tantos, que nasceu o evento 'Egoland', customizado numa ilha e que encontrou uma veia no mundo de Twitch e entre os streamers de referência um porto seguro. Arturo Vidal e Zlatan Ibrahimovic cabem perfeitamente nesse mundo.

Chileno e sueco, dois dos grandes egos da Serie A, talvez também do planeta do futebol, se enfrentam nas quartas de final da Coppa Italia. Um choque de estrelas no já agitado 'Derby della Madonnina'.

Sua história é salpicada de arrogância. A última de Ibra, aliás, saiu pela culatra contra Duván Zapata no último domingo. Ou como esquecer o tweet viral de Arturo Vidal se despedindo de seus filhos porque "papai tem que trabalhar e levar o Chile para a Copa do Mundo", quando foram eliminados logo em seguida.

Um cara que se autodenomina o 'Rei' contra outro que continuamente se compara a Deus. Alta tensão, porém, além de sua arrogância, sem dúvida dois líderes da Inter de Milão e do MIlan em sua busca por algo grande na Coppa Itália.