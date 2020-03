As 3 razões que impedem Coutinho de voltar ao Liverpool

O Barcelona contratou Philippe Coutinho em janeiro de 2018, após meses e meses de confusão. A novela no verão foi eterna e o brasileiro acabou solicitando o 'pedido de transferência' para o Liverpool para ir à equipe do Barça no meio da temporada.

Um ano e meio depois, o brasileiro está emprestado no Bayern de Munique, onde Flick pediu que Coutinho deslanche de uma vez e a especulação com seu possível retorno a equipe 'red' é constante.

No entanto, 'Mirror' publica nesta sexta-feira que o desejo de Jürgen Klopp poderia ser impossível. Porque estas são as três razões fornecidas pela mídia britânica:

1. A diretoria do Liverpool recusou

No verão passado, quando o Barça estava procurando uma saída para Coutinho, Klopp conversou com o gerente de esportes do clube, Michael Edwards, para propor a contratação do brasileiro, mas as negociações não duraram muito.

Os catalães pediram um pagamento de oito milhões de euros pela transferência e os 'reds' assumiram o salário completo do jogador, o que levou a diretiva de Liverpool a interromper as negociações.

Como o Bayern não exercerá a compra de Coutinho, o Barça poderá colocá-lo de volta no mercado com a intenção de recuperar parte do investimento do jogador, mas os 'reds' não parecem querer pagar muito por ele.

2. Uma moeda para Neymar?

Por outro lado, existem os interesses do Barça. 'Sport' e 'AS' indicavam que a diretoria enredada por Bartomeu teria reativado a 'operação Neymar', e então Philippe Coutinho teria muita importância.

É claro que os parisienses não facilitarão as coisas e, precisamente, para conseguir sua assinatura, Coutinho, amigo de Neymar, poderia servir como moeda para desbloquear a operação.

3. Coutinho quer ter sucesso no Barça

O outro ponto de vista é o do jogador. Como explica a mídia britânica, Coutinho sonhava em ter sucesso no Barça, algo que evidentemente não conseguiu em sua breve etapa como jogador do Barça.

Quando voltar a Camp Nou no próximo verão, ele terá que ver quais são os planos de Quique Setién e se o jogador conseguirá convencer o treinador da Cantábria a ficar em Barcelona.