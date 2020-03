As 4 estrelas brasileiras que passaram pelo Kashima Antlers

1. Zico

Zico é grande jogador da história do Kashima Antlers. Ele desembarcou no time no início da J. League, já veterano, no início dos anos 90 e ainda conseguiu marcar 45 gols em 65 jogos, apesar de ter 40 anos.

2. Bebeto

Poucos se lembram, mas o histórico atacante brasileiro, famoso pelas atuações na Copa do Mundo dos Estados Unidos em 1994, passou em 2000 pela equipe japonesa. Ele jogou apenas oito jogos e marcou um gol, mas na torcida japonesa todos ainda se lembram dele.

3. Jorginho

Outro campeão da Copa do Mundo de 1994. Ele não apenas jogou pelo Kashima Antlers, mas também treinou o time. Ele esteve entre 1995 e 1999 no time japonês, já veterano, e foi herdeiro de Zico, pois se tornou a estrela do Kashima Antlers por praticamente cinco anos.

4. Leonardo

Leonardo fecha o trio de campeões nos EUA em 94 que passaram pelo Kashima Antlers. Jogou de 1994 a 1996 e serviu de ponte entre a despedida de Zico e a chegada de Jorginho. Ele veio do São Paulo depois de não ter sucesso na Espanha. Depois de passar pelo Japão, o sucesso chegaria na França e na Itália.