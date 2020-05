As alternativas da Juventus se não conseguir Arthur

A Juventus está começando a entender que a troca de Miralem Pjanic por Arthur pode não ser possível. Isso é o que afirma 'Tuttosport', especulando dois candidatos alternativos para reforçar o meio-campo.

Segundo o jornal italiano, Leandro Paredes, do PSG, e Jorginho, do Chelsea, são outros alvos de desejo de Maurizio Sarri.

O técnico conhece bem o brasileiro, já que trabalhou com ele no Napoli e no Chesea, e é uma peça que se encaixaria perfeitamente no estilo de jogo da 'Vecchia Signora'.

O argentino teria um perfil um pouco diferente, e ainda não se firmou no PSG. No caso de ter que se contentar com Paredes, parece que a Juve preferiria apostar em Rodrigo Bentancur, um jogador com condições semelhantes que ainda não confirmou as expectativas em Turim.

O fato é que Arthur, no momento, parece não estar disposto a deixar o Barcelona, ​​então o clube italiano deve procurar uma alternativa viável ao Pjanic, cuja continuidade é improvável apesar de não ser totalmente descartada.