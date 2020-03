As alternativas do Barça se Camavinga não chegar

Apesar de ter 17 anos, Camavinga já está na mira de clubes de primeira linha. Sua juventude e sua autoconfiança são características de que muitos clubes gostam muito.

O meia está no radar do Real e do Barça, entre outros, e uma guerra está se formando para tentar conquistar esse talentoso jogador de futebol.

E isso gera um certo medo da equipe catalã. Segundo o 'Sport', os 'culés' pensam em duas alternativas ao jogador do Rennes: Sangaré e Soumaré.

O jogador de Toulouse já estava no centro das atenções da equipe, desde que Barça contratou Todibo, um de seus companheiros de equipe.

Ele tem 22 anos e seu contrato com o clube termina no verão de 2021, por isso seria uma boa oportunidade para se reforçar com ele.

Do outro lado está Soumaré, do Lille. O curioso é que o meia encerra seu contrato em pouco mais de três meses e há clubes muito atentos à sua situação.

De fato, o Real Madrid também segue sua pista e poderia competir em outra frente com a equipe catalã.