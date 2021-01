As apostas para as principais ligas europeias em 2021

O ano de 2020 afetou drasticamente o mundo todo e o futebol não poderia ter ficado alheio a tudo. Ligas canceladas, ausência de público, mudanças nas folhas de pagamento, mercado da bola afetado... Os clubes precisaram se reinventar para sobreviver até o fim do ano passado.

Porém, 2021 acaba de chegar e, com ele, a segunda parte das principais competições mundiais. A bola volta a rolar e volta também a vontade de apostar no seu clube do coração ou na liga que você mais acompanha. Com isso, vale a pena pesquisar sobre casa de apostas online, já que apostar em esporte é uma atividade que vem crescendo ano após ano. Mas, como está a situação na Liga NOS, LaLiga, Serie A, Premier League, Ligue 1 e Bundesliga?

Liga Portuguesa

O campeonato português está atualmente na sua rodada de número 14 e conta, no próximo dia 15/01, com um jogo imperdível entre Porto e Benfica. Uma rodada que trará grandes emoções para essa Liga NOS que atualmente conta com a liderança do Sporting CP (35 pontos), sendo seguido de perto pelo Porto e pelo Benfica (ambos com 31 pontos). Com certeza uma boa opção de aposta

LaLiga

O futebol espanhol vem à todo vapor para esse novo ano que começou. Após um começo surpreendente, com os gigantes Barcelona e Real Madrid bastante atrás do placar, tudo entrou nos eixtos e agora ambas aparecem no pódio da tabela. Em primeiro lugar vem o Atlético de Madrid (41 pontos) que acumula uma série invejável de vitórias consecutivas. Logo em seguida, o clube merengue aparece em 2º lugar com 37 pontos, sendo seguido pelo Barça com 34 unidades. Atualmente na rodada 19, o líder visita o Eibar para conseguir se manter na liderança. Em quem você aposta?

Serie A

A Juventus terá seu monopólio ameaçado? Tudo indica que sim. O imponente Milan renasceu depois da volta de Ibrahimovic e parece que ninguém pode parar a máquina 'rossonera' que aparece liderando com 40 pontos, sendo seguido pela Inter (37 pontos) e pela Roma (34 pontos). O time de Cristiano Ronaldo aparece apenas na quarta posição desse campeonato que está em sua 18ª rodada e conta com um imperdível Inter x Juventus no dia 17/01. Quem vai ganhar)

Premier League

É hora de ver a situação na terra da Rainha. Atualmente na rodada 19, o todo-poderoso Manchester United vem como líder com seus 36 pontos, mas seguido de perto pelo Liverpool (em 2º lugar com 33 pontos) e pelo Leicester (32 pontos). A disputa está acirrada em uma competição que conta com um Everton renascido com a chegada de James e um Tottenham cada vez mais poderoso pelas mãos de Mourinho. Um dos jogos a serem destacados será o Liverpool x Manchester United do dia 17/01. Não dá para deixar de apostar.

Ligue 1

E se na Itália, a 'Vecchia Signora' reinava soberana, na França, é o time do PSG que vinha acumulando título atrás de título. Porém, dessa vez as coisas estão um pouco complicadas. Com um acúmulo de desfalques por conta de lesões, os pupilos de Tuchel se complicam e olham como seu reino está sendo ameaçado. Na liderança, aparece o Olympique de Lyon com 40 pontos, apenas um a menos que o PSG, que divide o lugar com o Lille. Nessa 20ª rodada, vale a pena ficar de olho Angers - PSG, uma boa oportunidade para Neymar e companhia continuarem firme na briga pelo título.

Bundesliga

Já no futebol alemão, o imponente Bayern de Munique vem sendo liderado pela maestria de Lewandowski e deixa seus adversários cada vez mais relutantes na disputa para ver quem vai levantar a taça. O Bayern vem liderando com 33 pontos, apenas dois a menos que o RB Leipzig, com 31 pontos. Em terceiro lugar, aparece o Bayer Leverkusen com 29 pontos. Já o time do jovem Haaland aparece em quarto lugar e enfrenta nessa 16ª rodada um Mainz 05 que é o atual lanterna do grupo. Um jogo bastante interessante para fazer suas apostas.

