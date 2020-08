'AS': Araujo recebeu infiltração para jogar contra o Napoli

O Barcelona tem muitos desfalques na sua defesa. Setién não pode contar com Umtiti e tampouco com Jorge Cuenca, que sofre problemas no adutor.

Não estava claro se Araujo estaria disponível para o duelo contra o Napoli, o uruguaio sofreu uma torção de grau II há 15 dias, uma lesão que cujo tempo estimado de recuperação é de três semanas.

O Barça tratou o zagueiro e Setién o relacionou para a importante partida. Segundo diário 'AS', Araujo recebeu infiltrações na última sexta-feira. Os médicos teriam injetado analgésicos e cortisona para aliviar as dores.

A citada fonte afirma que, apesar de ter recebido alta, Araujo não chegaria 100% para a partida. Em principio, os titulares devem ser Lenglet e Piqué, mas caso seja necessario o jovem terá condições de jogo.