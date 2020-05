As brincadeiras de Ibra: "Me chutava sem motivo"

Ibra esteve no Ajax desde a temporada 2001-02 até a 2004-05, equipe pela qual disputou 111 partidas oficiais e marcou 48 gols, antes de se transferir para a Juventus,

No time holandês, o atacante sueco dividiu o vestiário com Steven Pienaar, que acabou relembrando como foi essa experiência em declarações ao 'The Athletic'.

"Dividia o quarto com ele e Van Der Vaart. Zlatan e eu tinhamos as camas juntas e não havia muito espaço. As vezes, sem nenhum motivo, ele começava a me chutar. Não tenho nem ideia do porque, mas ele era um cara legal. Jogavamos PlayStation. Bons tempos", relembrou.

Além disso, contou uma curiosa história que aconteceu no meio de incêndio enquanto estavam no hotel da concentração: "Um dia, de manhã, o médico nos acordou e alertou que o ônibus estava pegando fogo. Estava abaixo da nossa janela. Tivemos de pegar as nossas coisas e sair do quarto. Peguei na minha mala, mas Zlatan disse: “Não vá embora. Você tem que levar também a minha mala", disse Pienaar.