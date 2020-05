"As brincadeiras rolavam no 'Zoom', até que eu apareci na tela"

O confinamento levou os clubes a utilizarem a tecnologia para poder acompanhar os seus jogadores. Esse é o caso do Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer, que explicou como são as suas conversas com o seu elenco pela plataforma 'Zoom'.

Em declarações concedidas a 'BT Sport', o treinador do conjunto inglês revelou um divertido momento: "Com a tecnologia atual, os rapazes se mantém em contato em diferentes grupos".

"Na última vez que fizemos uma chamada de vídeo, não coloquei a minha câmera nos primeiros 15 minutos e as brincadeiras rolavam soltas. Quando acionei a minha imagem tudo ficou em silêncio", completou.

"É um momento estranho, mas devemos aproveitá-lo ao máximo e fazer o melhor possível. Estamos ansiosos para voltar a jogar e estar no vestiário, todas essas coisas que sentimos falta", revelou Solskjaer.