'AS': líderes do Barcelona dão o 'ok' para o corte salarial

O Barcelona quer tomar as medidas necessárias para sofrer as menores consequências possíveis da crise do Covid-19. Para isso, Bartomeu se reuniu com os líderes da equipe.

Conforme o jornal 'AS', os representantes do vestiário teriam dito ao presidente do clube que ele tem todo o seu apoio para cumprir as medidas que a diretoria considerar adequadas.

A informação aponta que uma delas passaria pela redução do salário dos jogadores. É o ponto mais crítico em relação ao plantel, que representa uma despesa significativa nas contas de Barcelona.

A parada causada pelo Covid-19 no mundo do futebol afeta os cofres dos times em cifras milionárias. As bilheterias, merchandising e publicidade também sofre os impactos do vírus.

Nesta segunda-feira, a ECA, associação dos principais clubes da Europa, se reúne para tentar reverter a crise econômica. Uma das questões a serem discutidas será justamente o salário dos jogadores.