As casas de apostas conquistam o mundo do futebol

Todo fã de futebol já deu algum palpite nos resultados da rodada, tentou adivinhar o placar de determinadas partidas e agora, cada vez mais, realizam apostas esportivas.

Não é de hoje que as casas de apostas alimentam uma íntima relação com as equipes de futebol. Gigantes como Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid entres outros são patrocinados por essas empresas.

No Brasil, essa relação ainda é rmuito recente devido a regulamentação e está bem distante do nível da Europa, mas clubes como o Red Bull Bragantino, Bahia, Botafogo, Fortaleza, Goiás, Vasco, Sport, Coritiba, Atlético-GO e o campeão Flamengo, perceberam o potencial dessa união.

No 'Velho Continente', a Premier League lidera o ranking entre as cinco grandes ligas com o maior número de clubes patrocinados por casas de apostas e casinos online, seja na elite ou na segunda divisão.

Assim como conquistaram os clubes, as casas de apostas fazem a festa dos torcedores do esporte-rei com promoções, quotas para lá de interessantes, várias modalidades de apostas e dicas.

É claro que por se tratar do esporte mais popular do planeta, o futebol é o preferido nas casas de apostas, mas não é o único. Tênis, UFC, Golfe, e os E-Sports também possuem o seu espaço.

