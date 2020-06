"As cinco substituições favorecem o espetáculo"

Alguns treinadores criticaram as cinco substituições durante a partida. No entanto, Simeone defendeu publicamente a existência de mais duas alterações do que geralmente ocorre em um confronto.

"As cinco substituições dão mais chances, principalmente aos jogadores. As pessoas que gostam do jogo precisam ver mais chances e possibilidades. Há jogadores que, por conta de três substituições, não podem entrar em campo e com essa opção estamos descobrindo algo novo", analisou anteriormente da partida contra o Levante.

E Cholo foi muito claro: é bom para os amantes do futebol: "As pessoas vão ver se é conveniente ou não, acho que para o espetáculo há mais gente nova".

Ele também gostou das pausas para hidratação, embora neste caso não ache que elas sempre são necessárias. "Funciona bem se a temperatura estiver alta. Ao jogar à noite, não acho que seja necessário. Não sei se sempre tem que ser feito ou se depende do árbitro... Outro dia paramos em Pamplona e estava frio. Não sei se foi obrigatório", afirmou.

Simeone foi perguntado como ele consegue jogar a cada 72 horas. "O melhor plano é vencer. Essa é a coisa mais importante nesse processo. Todas as visões são sempre otimistas e positivas", afirmou.

O Levante será o próximo rival do Atlético e Cholo não confia no time de Paco López, mesmo que não jogue nada. "Nos jogos que disputaram, sempre tiveram adversários que jogaram muito e responderam muito bem. Vai ser difícil. Eles têm peças rápidas, que se saem bem no ataque. Teremos que levar o jogo ao lugar que mais nos convém", afirmou.

Se ele conseguir mais uma vitória, Simeone alcançará Aragonés no Campeonato Espanhol. "Eu não sabia, não paro para olhar para essas coisas. Meu trabalho agora é apenas vencer, trabalhar e me preparar para o próximo jogo", concluiu.