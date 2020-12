As condições para o Real Madrid conseguir o 'novo CR7'

Com apenas 20 anos, Szoboszlai se tornou um dos maiores rumores do panorama europeu. O húngaro explodiu em 2020 e meia Europa está de olho no jovem craque.

Porém, há uma equipe que parece estar liderando a corrida pelo jogador. Trata-se do Real Madrid, uma equipe que agora é comandada por Zidane. De fato, o portal 'Bild' informou na sexta-feira passada que houve um primeiro contato entre o jogador e o técnico francês.

Após conhecer esse suposto interesse merengue, o portal 'The Athletic' publicou nessa segunda-feira as chaves do contrato do jogador do RB Salzburg, cuja cláusula de rescisão atual é de 25 milhões de euros, uma quantidade bastante acessível a vários clubes.

Porém, há uma série de condições para que o jogador possa sair em busca de outra equipe. Tal meio afirma que o garoto tem até 15 de dezembro para informar sua saída a outro clube e a oferta tem que acontecer antes do dia 31 de dezembro.

No caso de que não saia no mercado de inverno, a mesma operação se dará no verão de 2021. O húngaro, que joga como volante esquerdo, deve anunciar que iria no máximo em 30 de junho. Em relação a oferta do clube, a data limite é 15 de julho.

Enquanto isso, Esterházy Mátyás, agente de Szoboszlai já avisou há umas semanas que seu representado está muito perto de deixar a Áustria. Portanto, uma nova bomba no mercado vem aí.