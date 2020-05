As confissões de Kun: Real Madrid, seu futuro, a renovação de Messi...

Antes de ir para a Premier League, Sergio Agüero foi uma das referências do Atlético de Madrid. Os torcedores o adoravam.

Agüero, no entanto, decidiu começar uma nova aventura. E, apesar do fato de haver especulações de que ele poderia assinar pelo Real Madrid, isso nunca aconteceu e terminou no Manchester City. O argentino contou em 'El Chiringuito de Jugones' como tudo aconteceu.

"Recebi muitas ofertas de vários clubes quando estava no Atleti, mas, na verdade, se um clube quer você, ele tentará conseguir...", disse ele, referindo-se ao Real Madrid.

Ele deu o Manchester City como exemplo, o que o convenceu a experimentar a Premier: "Quando o City quis apostar em mim, Mancini me chamou".

E ele confessou por que decidiu deixar o Atlético. "Eu tinha muitas coisas com o clube que não vou contar. Eu tinha expectativas com o clube, queria mais. Fiquei bravo. Um dia um jornalista me pegou na Argentina no aeroporto e eu disse que queria sair, mas foi por isso", ele confessou.

Em relação ao seu futuro, Agüero se limitou a falar de seu vínculo com o City: "Ainda tenho um ano e meio de contrato".

Kun espera que tudo volte ao normal e possa jogar o confronto das Champions precisamente contra o Real. "Gostaríamos de contestar o retorno com o público", afirmou.

Finalmente, ele falou sobre Leo Messi, seu companheiro de equipe da seleção argentina. Ele acredita que vai se aposentar no Barcelona. "Leo é um símbolo e uma lenda do Barça. Leo foi trocado por 20.000 jogadores e ele sempre ficou lá. Ele teve a oportunidade de sair e continuou. Ele não se importa com salário e essas coisas, ele ama o clube, é feliz em Barcelona. Mais de mil coisas acontecem, e mesmo assim ele continuará lá... a menos que algo catastrófico aconteça e a coisa seja muito ruim, mas não acho que seja esse o caso", concluiu.