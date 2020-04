"As contratações de 100 milhões acabaram"

O futebol vai entrar em uma crise sem precedentes na história recente, e isso provocará grandes mudanças no equilíbrio do mercado de contratações. Jaume Roures, presidente da Mediapro, considera que as operações de 100 milhões de euros serão coisa do passado.

Assim explicou em uma entrevista a 'Onda Cero'. "Acredito que as contratações de 100 milhões de euros tenham chegado ao fim", afirmou.

"É positivo porque os dirigentes não irão mais jogar dinheiro fora. Os clubes já estão perdendo muito dinheiro e continuarão perdendo pela impossibilidade de abrir as arquibancadas", continuou.

"Isso significa que seguramente os jogadores irão ganhar menos. As contratações loucas acabaram e os clubes não devem se desfazer dos bons jogadores", concluiu.