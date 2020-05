"As contratações e os salários eram imorais"

O COVID-19 mudou por completo o cenário mundial. A pandemia trouxe consigo uma crise financeira pela qual o futebol não passará de forma imune.

Heynckes, ex-treinador, acredita que é preciso de adaptar a essa nova situação. "É importante encontrar um caminho de volta para a normalidade. Os valores de contratações e salários devem ser diminuidos. Eram imorais", disse ao 'Welt am Sonntag'.

É preciso esperar para saber quais serão as mudanças sentidas pelo mundo do futebol. De momento, parece que as partidas terão que ser com portões fechados e, nesse mercado, não haverão grandes contratações.