"As críticas? Estou aqui há nove anos e é sempre igual"

O lateral-esquerdo do Barcelona, ​​Jordi Alba, explicou que a equipe está feliz "pelos jogadores com menos minutos", depois de terem desempenhado um papel importante na vitória por 0-4 sobre o Dínamo de Kiev.

E fez uma referência especial a Óscar Mingueza, zagueiro da equipe reserva que estreou com a primeira equipe nesta terça-feira: “É um rapaz que treina conosco há muito tempo e fez um grande jogo e deu assistência a Braithwaite. Defensivamente foi muito bom, parecia que não era o primeiro jogo com a equipa principal".

Jordi Alba também falou sobre Sergiño Dest, que estreou como goleador com o Barcelona no segundo tempo: "Dest é um menino muito jovem que vem com muita vontade e com certeza terá mais oportunidades com a lesão de Sergi Roberto. Ele se encaixa perfeitamente com as características que um lateral do Barcelona deve ter”.

Quanto às críticas pelos pontos perdidos na LaLiga, Jordi foi bastante claro: "Estou aqui há nove anos e é sempre igual".

"Quando você não ganha em um clube como o Barcelona, ​​fala-se muito e é normal. Perdemos pontos que, se a bola tivesse entrado, teríamos conquistado a vitória. Há muita gente nova, mas acho que estamos fazendo um bom trabalho", disse ele.