"As críticas não me incomodam, o Real o clube mais importante da história"

Zidane respondeu as perguntas dos jornalistas relativas a partida contra o Granada, um duelo chave para o Real Madrid na luta pelo título da Liga. Os 'merengues' querem recuperar a vantagem de quatro pontos para o Barcelona.

"É a conclusão de uma semana com três jogos. Está sendo, com toda a certeza, a mais difícil, porque estamos no final da temporada, mas também a mais importante. Cada equipe tem muita coisa em jogo e aquilo que nós queremos amanhã é voltar a fazer um bom encontro. Não podemos pensar que faltam apenas três jogos, mas em aplicar toda a nossa energia contra o Granada".

“Uma equipe é um equílibrio constante, ofensivo e defensivo. Sabemos que estamos bem e fico contente pelo Thibaut Courtois e pelo time, pois significa que as coisas estão sendo bem feitas. O mais importante para um treinador é que a equipe batalhe, lute e queira fazer coisas grandes para ganhar cada encontro".

Os pontos que faltam

"Quem ganhará o campeonato será a equipe que tiver mais pontos no final da temporda. Não se trata de uma questão de fazer contas, quando sabemos que temos jogos por disputar e o nosso foco está exclusivamente no jogo de amanhã. Estamos todos em sintonia nesse aspecto".

Hazard

“Está conosco. E o mais importante é ter os jogadores disponíveis. Depois veremos o que vamos fazer amanhã".

Interrupção

"Esta é a situação a que chegamos depois da paralisação de três meses. Temos sorte de os jogadorem poderem competir e os telespectadores acompanharem os jogos. As coisas são como são e vamos procurar continuar a fazer o que temos feito".

Críticas

"Não me irritam. O debate é sempre o mesmo. Cada qual tem a sua opinião e a nos compete demonstrar em cada treino e em cada jogo que somos os melhores. Cada qual é livre de dizer o que quiser a propósito do Real Madrid, mas este é o clube mais importante da história e isso nunca irá mudar".