As duas medidas da Serie A para permitir a volta do futebol

Um exame sorológico para garantir que os jogadores não sejam infectados pelo coronavírus e as concentrações blindadas nos centros esportivos desinfetados fazem parte do plano preparado pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) para o retorno da Serie A.

A Comissão Médica da FIGC, formada por médicos e virologistas de elite, reuniu-se esta semana para discutir os passos a serem seguidos e gradualmente retornar ao normal, quando fazem 40 dias desde a última partida disputada no campeonato italiano.

O governo italiano ordenou confinamento até 3 de maio e, de acordo com o mais recente decreto da Presidência do Conselho de Ministros, os atletas poderão treinar novamente em centros esportivos a partir do dia 4.

Se o vôlei, o rugby ou o basquete italiano já renunciaram definitivamente à temporada 2019-20, o futebol, que enfrenta perdas que podem chegar a 1 bilhão de euros, está determinado a tomar medidas extremas para retomar a competição e evitar perdas milionárias.

Entre eles, o presidente da FIGC, Gabriele Gravina, também considera a hipótese extrema de competir apenas no centro e no sul do país, sem organizar partidas nas regiões do norte, as mais afetadas pelo coronavírus.

Os médicos e virologistas que analisaram a situação médica do país aconselharam a retomar o futebol após três fases: primeiro, a Serie A, que possui recursos financeiros superiores e pode respeitar mais facilmente os requisitos de saúde, e depois as séries B e C.

O plano prevê convocar todos os times 72 ou 96 horas antes para submeter jogadores, técnicos, gerentes, assessores de imprensa e colaboradores a um exame sorológico que confirme o negativo com total certeza.

Assim que isso for certo, os clubes devem organizar uma concentração blindada em seus centros esportivos, tentando evitar todo tipo de contato com pessoas de fora.

Clubes que têm residências em suas cidades esportivas receberão jogadores de futebol lá, enquanto o restante terá que ficar em hotéis que também foram completamente desinfetados.

Diante da crise de saúde que afetou a Itália e o resto do mundo, muitos jogadores estrangeiros dos clubes da Série A receberam o aval de suas equipes para retornar aos seus respectivos países.

O argentino Gonzalo Higuaín, os brasileiros Alex Sandro e Douglas Costa, o bósnio Miralem Pjanic e o alemão Sami Khedira, jogadores da Juventus; e o uruguaio Diego Godín, o esloveno Samir Handanovic e o dinamarquês Christian Eriksen, da Inter de Milão, são alguns dos jogadores que não estão mais na Itália.

Os regulamentos italianos estabelecem que aqueles que retornam para a Itália do exterior nesse período cumpram 14 dias de isolamento em casa, para verificar se não estão infectados.

Assim, para que os jogadores que deixaram a Itália estejam disponíveis para começar a treinar em 4 de maio, devem retornar ao país transalpino antes de 20 de abril.