As dúvidas de Conte e Pioli para o 'Derby della Madonnina'

Milan e Inter se enfrentam mais uma vez em um dos melhores clássicos do mundo. Antonio Conte e Stefano Pioli finalizam os onze para o importante evento de sábado.

A Inter de Conte chega muito abalada com as baixas causadas pela COVID. Bastoni, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini, Radu e Young são positivos para o vírus. Mesmo assim, o surto não afetará os planos do técnico "Nerazzurri", que não viu seus onze jogadores muito afetados.

A principal incógnita dos onze é a presença de Eriksen. O dinamarquês chega com tudo depois de ter marcado com sua equipe, mas muito possivelmente ele vai começar o jogo do banco. Vidal e Brozovic vão começar no meio-campo, com um caminho livre após o positivo de Gagliardini.

O Milan entra no duelo com duas posições ainda em dúvida: os alas. Alexis Saelemaekers é o grande favorito da direita. No lado esquerdo há três possíveis candidatos a titular: Brahim, Castillejo e Rafael Leão. No entanto, o ex-jogador do Real Madrid tem vantagem.

Ao contrário de seus vizinhos, a equipe "rossonera" sobreviveu à onda de infecções tanto quanto possível. Ibrahimovic conseguiu se recuperar a tempo e vai começar contra a Inter. Por enquanto, Gabbia e Duarte, ambos zagueiros centrais, são os únicos casos positivos do elenco.

Prováveis ​​escalações de Inter e Milan:

Inter: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Achraf, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lukaku, Lautaro.

Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoglu, Brahim; Ibrahimovic.