As dúvidas de Kroos sobre a volta da competição

O futebol está de volta na Espanha. Na próxima quarta-feira a bola volta a rolar com os 45 minutos da partida entre Rayo e Albacete que foi suspenso por insultos a Zozulya. E será sem torcida nas arquibancadas.

Uma situação que será vivida por muitos jogadores e clubes pela primeira vez, como relembrou Toni Kroos. O jogador do Real Madrid conversou com os veículos de comunicação do clube.

"Temos treinado com intensidade para chegar na melhor forma possível ao primeiro jogo. Não podemos fazer mais do que isto e esta situação é igual para todos. É fundamental trabalhar bem fisicamente, ter boas sensações com a bola e aproveitar para criar mecanismos em grupo, sendo tudo isso o que temos treinado para os 11 jogos que faltam. É a primeira vez que teremos de jogar sem torcedores e vamos ver como é. Ganhará a equipe que melhor se adaptar a esta situação", disse Kroos.

O meia alemão destacou o trabalho que está sendo feito para a volta da competição e aprovou a retomada dos treinamentos em grupo.

"É muito melhor treinar em grupo e poder fazer jogos nos treinos. Agora as coisas parecem mais normais e nos agradam mais. Nas semanas em que estivemos em casa não tocamos muito na bola. O fíisco ainda se podia treinar em casa, mas com a bola era complicado e ainda mais sem estar em um grupo. O mais importante é poder sentir bastante o toque na bola", analisou.

Kroos também falou sobre a 12º Champions League, que completa três anos nessa quarta-feira: “Tenho ótimas recordações, ganhamos por 1-4. A segunda parte foi uma das melhores em seis anos neste clube. Foi a segunda melhor depois de Milão; uma noite que vamos recordar para sempre", concluiu.