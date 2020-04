As dúvidas do Real Madrid sobre a volta da LaLiga. EFE/Juanjo Martín

A LaLiga preparou um protocolo para o retorno do futebol. No Real Madrid, no entanto, eles não vêem tal volta algo tão seguro. Segundo o 'AS', no Bernabéu eles acreditam que a única maneira de ter um risco zero de contágio é aguardando uma vacina contra o COVID-19.