As dúvidas do retorno da Bundesliga

Este fim de semana o futebol volta na Alemanha e o fará com as maiores precauções, especialmente depois de verificar como nos últimos dias a taxa de contágio do COVID-19 voltou a crescer no país alemão.

O governo e o país olham desconfiados para o reinício das competições e pedem aos torcedores que não se encontrem nas proximidades de estádios como os que ocorreram nos últimos jogos da Liga dos Campeões disputados sem público.

Além disso, a Alemanha também teme que haja fãs que vão à casa de outras pessoas para assistir aos jogos juntos na televisão e, portanto, podem aumentar as infecções dessa maneira.

Desde sábado, os clubes estão concentrados em hotéis para realizar uma quarentena específica de sete dias e só sairão para treinar, confirmou 'AS'.

A Bundesliga recomeçará, ainda por cima, com um importante Borussia Dortmund-Schalke 04, que também é um jogo cheio de rivalidade, que poderia convidar os torcedores a violarem as regras.

As autoridades são claras e, se os torcedores não respeitarem, o futebol pode ser forçado a dar um novo passo na Alemanha, na Europa e no mundo.