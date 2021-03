As eleições não irão influenciar o veredito de Messi

A situação de Leo Messi tira o sono do barcelonismo. No último mercado de verão o argentino esteve a ponto de deixar a equipe do Camp Nou, mas acabou ficando contra a sua vontade.

Algum tempo depois, Messi reconheceu em uma entrevista que não sabia se continuaria na equipe na temporada 2021-22 e que só tomaria uma decisão ao final da temporada.

Seu contrato expira no próximo dia 30 de junho e desde o dia primeiro de janeiro o '10' está livre para negociar com qualquer equipe. Até o momento, o PSG é quem mais insistiu nele.

Antes da decisão, o Barcelona passará por eleições presidenciais no próximo dia 7 de março, convocadas após a demissão de Bartomeu, que acabou sendo detido nessa segunda-feira.

No entanto, de acordo com o jornalista Manu Carreño do programa 'El Larguero' da 'Cadena SER', o resultado da eleitoral não influenciará a decisão de Leo Messi.

Ao que parece, o jogador quer aguardar o final da temporada para conhecer o projeto esportivo dos próximos anos e só ai tomar uma decisão.