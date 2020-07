As Eliminatórias Sul-Americanas podem ocorrer na Europa?

E se Eliminatórias Sul-Americanas forem disputadas na Europa? Essa é uma possibilidade levantada pelo jornal uruguaio 'Ovación'. A publicação afirma que a Fifa está cogitando esse plano.

Caso um jogador não possa viajar da América do Sul para o Velho Continente, os times seriam formados por jogadores que atuam no futebol europeu. É onde muitos atletas trabalham, especialmente os de maior nível, que costumam ser convocados.

Esse plano facilitaria uma competição mais rápida, com três jogos por time a cada sete dias, e sem tantos deslocamentos nem diferenças de protocolos de segurança.

Apesar da repercussão causada pelo jornal, até o momento nenhuma federação se posicionou a respeito para manifestar contrariedade ou apoio a essa suposta solução para definir as vagas da Copa do Mundo de 2022 no Catar.

A publicação destaca que a Bolívia poderia ter a seleção mais afetada pelo fato de que poucos de seus jogadores jogam em times europeus. Uma viagem à Europa exigiria isolamento do grupo.

Por enquanto, a Fifa programou as duas rodadas iniciais, que serão realizadas entre 2 e 10 de setembro. O primeiro adversário do Brasil será a Bolívia, no dia 4, no Maracanã.